Об этом сообщил веб-портал Defence Express.

Сам инцидент, случившийся 13 августа, произошел либо рядом с территориальными водами Турции, как отметили аналитики Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, либо вообще в водах страны НАТО, как со ссылкой на источники с танкера Olvia, заявило сообщество Snform Napalm.

Сейчас официальная Анкара воздерживается от окончательных официальных заявлений, взяв паузу фразой - "инцидент расследуется". Хотя сама активность Черноморского флота РФ у берегов Турции, а досмотр гражданского судна осуществлял патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" направив досмотровую команду на вертолете Ка-29, вполне логично требует определенных шагов.

Russian Navy forces illegally inspecting dry cargo ship SUKRU OKAN under the flag of Palau in the southwestern part of the Black Sea with Ka-29 helicopter today. pic.twitter.com/Pnc1vSeTQI