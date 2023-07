Об этом сообщил веб-портал Defence Express.

В передовых силах Североатлантического альянса, которые должны первыми встретить врага, действительно есть кавалерия, штатно входящая в бронекавалерийский полк британской армии The Royal Lancers. И именно он принял участие в совместных учениях с 2-й Люблинской бригадой территориальной обороны Польши, которые проходили 23-30 июля.

British Cavalry Soldiers from @theroyallancers going back to their roots on #OpCABRIT, with awareness training with the famous 2nd Lubelska Brigade on low profile mounted recce #cavalry #mounted #strongertogether #weareNATO pic.twitter.com/dTHvrkj8O4