Спутниковые снимки полигона опубликовал в своем Twitter-аккаунте профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве.

Ватанаве показал спутниковые снимки полигона, сделанные 13 и 19 июля.

На снимке, который спутник сделал вчера, видны сильные разрушения полигона.

Также видно, что вокруг полигона в нескольких местах сгорела трава.

July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.

(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S