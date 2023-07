"После интенсивных обсуждений союзники по НАТО достигли консенсуса по отмене ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе", – отметил Кулеба.



Глава МИД приветствовал это решение и отметил, что оно сократит путь Украины в НАТО.



"Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность по приглашению Украины присоединиться к Альянсу", - добавил Кулеба.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.