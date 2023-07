"РПС-7 "Ингул" - инновационная станция радиоэлектронной разведки украинского производства. Он может обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты с большого расстояния. Получение этой информации критически важно для нашей артиллерии, которая отслеживает российскую военную технику", - сказано в сообщении .

По его словам, станция проходит испытания, прежде чем ее можно будет официально поставить на вооружение украинской армии. Резников поблагодарил дизайнеров, спонсоров и компаний, которые помогли воплотить этот проект в жизнь.

RPS-7 Inhul is an innovative radio-electronic reconnaissance station manufactured in Ukraine. It can detect enemy radars, air defense systems, and aircraft from a long distance. Obtaining this information is critical for our artillery, which hunts down russian military equipment.… pic.twitter.com/99RA9EkWwn