Об этом пишет Defense Express со ссылкой на Twitter-аккаунт Ukraine Weapons Tracker, опубликовавший видео.

На видео видно, что украинские военные с помощью дрона-разведчика обнаружили передвижение техники оккупантов. Вероятно, после этого было принято решение атаковать ее.

Первый FPV-дрон изначально направлялся в направлении мопеда, на который россияне установили "мангал". Практически в последний момент оператор дрона обнаружил, что рядом среди деревьев другая техника оккупантов.

Ею и оказалась новая "вундервафля" россиян — БТР-80, на который установлены две пусковые установки УБ-32М для 30 неуправляемых авиационных ракет С-5 и "мангал" для защиты от дронов. Как видно на видео, "мангал" не спас бронетранспортер от поражения дроном.

Из видео понятно, что БТР-80 с ракетными установками был атакован двумя FPV-дронам, причем в результате второго удара произошла детонация боеприпасов.

Точно неизвестно, какие повреждения получил бронетранспортер оккупантов. Вероятно, в результате полученных повреждений машине потребуется ремонт.

#Ukraine: A "unique" Russian vehicle was targeted by FPV loitering munitions of the Ukrainian 72nd Mechanized Brigade near Vuhledar, #Donetsk Oblast- a BTR-80 with a couple of 57mm UB-32 unguided aircraft rocket pods was damaged by two FPV drones. pic.twitter.com/lKL3kdJ6im