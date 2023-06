Об этом свидетельствуют сообщения некоторых российских Telegram-каналов, Центра противодействия дезинформации (ЦПД) и OSINT-аналитиков.

В ЦПД сообщили, что оккупанты вбросили в социальные сети видео, на котором украинские военные с помощью HIMARS поразили несколько САУ "Мста-С" на юге Донецкой области.

Российские Telegram-каналы опубликовали это видео, заявив, что на нем якобы уничтожение систем HIMARS.

Изображенный на скриншоте ЦПД пост опубликовал Telegram-канал "Караульный Z". В данный момент автор канала удалил этот пост.

Но видео с подписью о якобы уничтожении HIMARS можно, например, найти в Telegram-канал TOPOR Z-NEWS.

OSINT-аналитик по имени Andrew Perpetua в своем Twitter-аккаунте смог геолоцировать места расположения российских САУ, показанных на видео.

Russia lost 5 Msta-S all in basically the same farm field.

47.66349, 36.94737

47.66219, 36.94366

47.66105, 36.93501

47.64909, 36.94339

47.64911, 36.94264 pic.twitter.com/fW0v0nlNea