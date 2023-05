Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в своем Twitter-аккаунте.

Кулеба находится с визитом в Португалии, где встретился со своим коллегой Жоао Кравиньйо.

"Благодарен за решение Португалии присоединиться к авиационной коалиции, начав обучение украинских пилотов и техников", — написал Кулеба.

Министр добавил, что вместе с Кравиньйо он также обсудил "Формулу мира", новую военную помощь, ответственность России за полномасштабное вторжение и интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО.

I met with @JoaoCravinho in Lisbon. Grateful for Portugal’s decision to join the aviation coalition by beginning to train Ukrainian pilots and technicians. We discussed Peace Formula, joint global outreach, EU and NATO integration, accountability for Russia, and new military aid. pic.twitter.com/9U5E9BGhUm