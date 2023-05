Связанная с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер" российская компания "Брокер эксперт" приобрела в Китае 20 тыс защитных шлемов на сумму $2 млн. Товар был отправлен четырьмя партиями в ноябре и декабре 2022 г., после того как Пригожин навербовал в колониях десятки тысяч заключенных на войну в Украине.

Детали сделки выяснила Financial Times, проанализировав таможенные декларации. "Брокер эксперт" приобрел шлемы у небольшой китайской фирмы Hangzhou Shinerain Import and Export Co. Согласно ее профилю на платформе Alibaba, в ней работает от 5 до 15 человек, она торгует женской одеждой. Hangzhou Shinerain сообщила в ответ на запрос FT, что просто выполняла полученный заказ, а шлемы предназначались "для игр". Фирма не пояснила, что это значит, и отказалась показать фотографии шлемов, добавив, что не знает ни Пригожина, ни ЧВК "Вагнер", ни о связи с ними "Брокер эксперта": "Мы частная компания, не участвуем в делах национального или военного характера и соблюдаем закон".

В таможенной декларации "Брокер эксперта" указано, что шлемы "не предназначены для военного использования".

В конце декабря официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что, по подсчетам США, в "Вагнере" 50 тыс человек, из них 40 тыс были рекрутированы в тюрьмах. В феврале Кирби добавил, что с начала войны "Вагнер" потеряла в Украине более 30 тыс человек, в том числе 9 тыс убитыми (из них в декабре погибла половина, около 90% из которых — бывшие заключенные).

Официально "Брокер эксперт" не связан с Пригожиным, но у него тот же аудитор, фирма "Акцент", что у компаний, входящих в пригожинскую группу "Конкорд", арт-галереи матери Пригожина и нескольких компаний, которые поставляли оборудование для горнодобывающих и лесозаготовительных предприятий в Африке. Против этих компаний США и ЕС ввели санкции, назвав их прикрытием для деятельности "Вагнера".

"Брокер эксперт" в течение четырех лет тоже поставлял из России оборудование в Судан и Центрально-Африканскую Республику компаниям, связанным с Пригожиным и "Вагнером". Поставки продолжались и во время войны в Украине, выяснила FT. При этом "Брокер эксперт" не находится под какими-либо санкциями.

"То, что Пригожин по-прежнему может выставлять вооруженных контрактников в Украине и по крайней мере трех африканских странах, покупать оборудование в Китае и заниматься контрабандой ресурсов, показывает, насколько крепкую сеть он выстроил", – сказал газете Марсель Плихта, научный сотрудник Центра мирового права и управления при Университете Сент-Эндрюс. "Для Великобритании, США, Франции и других это означает, что им нужно сотрудничать с как можно бóльшим числом стран в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, чтобы ограничить его доступ к мировым рынкам".

Пригожин в голосовом сообщении, который FT передала "Конкорд", заявил, что "никогда не слышал названия компании", связанной с закупкой шлемов. Он также предложил отправить газете "большой мешок с моим грязным бельем, собравшимся за неделю или две, чтобы вы могли изучить мои трусы, носки, использованную туалетную бумагу и все, что вам захочется".

Из секретных документов, попавших в утечку из Пентагона, также стало известно, что в начале 2023 г., незадолго до того, как Пригожин начал публично жаловаться на недостаточное снабжение от Минобороны РФ, ЧВК "Вагнер" попросила Китай предоставить ей вооружение.