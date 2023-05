Трансляцию конкурса можно было смотреть онлайн, а затем выступление принцессы выложили в социальные сети.

Кейт Миддлтон исполнила на фортепиано небольшой отрывок из песни Stefania. Для этого команда "Евровидения" приехала в Виндзорский замок, где снимала видео в Багряной гостиной. В кадре принцесса в голубом вечернем платье от Jenny Packham играет на фортепиано.

"Сюрприз к Евровидению! Приятно присоединиться к Kalush Orchestra в специальном исполнении произведения-победителя в прошлом году!", - говорится в твиттере королевской семьи.

A #Eurovision surprise 🎹



A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool 🪩 pic.twitter.com/y4WDuWvOvb