Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.

По его информации, новый пакет европейских санкций будет направлен на улучшение соблюдения ранее введенных ограничений.

Также Евросоюз намерен внедрить новые инструменты борьбы с обходом старых ограничений со стороны России.

"Новые имена людей/компаний также — как всегда — но, как и ожидалось: без ядерного оружия и алмазов", — написал он в Twitter.

