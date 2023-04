Также после этого Столтенберг проведет переговоры с президентом Зеленским.

Пока нет официального подтверждения визита Столтенберга. Его не анонсировали, очевидно, из соображений безопасности.

Визит Столтенберга состоялся в преддверии заседания министров обороны стран-партнеров по военной помощи в формате "Рамштайн".

Вероятно, в украинскую столицу, как и большинство иностранных политиков, Столтенберг добрался с помощью поезда "Укрзализныци".

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305