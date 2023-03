Видео Европейское командование США опубликовало на своем официальном сайте.

В EUCOM напомнили, что 14 марта два российских истребителя Су-27 совершили "небезопасный" и "непрофессиональный" перехват американского MQ-9 Reaper.

"Российские Су-27 сбрасывали топливо на MQ-9 и врезались в его винт, из-за чего американским силам пришлось затопить свой беспилотник в международных водах", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, что российский истребитель сбрасывает свое топливо, чтобы, вероятно, вызвать повреждение оборудования беспилотника, чтобы он перестал лететь и упал.

Также на видео видно, что после пролета российского Су-27 лопасти винта беспилотника получили повреждения: одна была практически разрушена, а вторая — выгнулась в противоположную сторону.

Российский Су-27 сбрасывает топливо и повреждает лопасти беспилотника MQ-9

Отметим, что по видео сложно сказать, что привело к повреждению винта — физический контакт с корпусом российского Су-27 или сбрасываемое самолетом топливо.

Official footage released by the U.S. Air Force of the collision between a Russian Su-27 and US MQ-9 over the Black Sea. pic.twitter.com/kZaYUyXzVm