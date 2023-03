Об этом посол Германии в Великобритании Мигель Бергер написал в своем Twitter-аккаунте.

"После нескольких недель обучение украинских солдат использованию боевых танков Leopard 2 в Мюнстере в Германии подходит к концу", — написал Бергер.

По его словам, в скором времени украинские военные смогут использовать современные немецкие танки, 18 из которых в ближайшие дни отправятся в Украину.

After several weeks, the training of Ukrainian soldiers in the use of Leopard 2 battle tanks in Munster in Germany is nearing completion.

The soldiers are now able to use the modern main battle tanks, 18 of which Germany is sending to Ukraine in the coming days. pic.twitter.com/qymXHzNbuk