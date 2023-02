В центре Кишинева собралось несколько тысяч человек. Организаторы акции требуют от правительства Молдовы заплатить коммунальные счета всех граждан страны за зимние месяцы. Участники акции приняли резолюцию с требованием к правительству по уплате счетов за население, срок которого истекает за семь дней, сообщает NewsMaker.

Протест должен был проходить у здания парламента, однако оттуда люди переместились в театр оперы и балета "во избежание провокаций". Полиция считает это нарушением условий проведения акции.

A protester in Moldova said that «only Russia will help us, only Russia». Her phrase is heard on the video. That is the true purpose of the protests. pic.twitter.com/GLFO1NWPKI