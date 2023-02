Издание пишет, что турецкие спасатели продолжают поисковые работы по спасению не только людей, но и животных. Благодаря этому под завалами дома удалось найти лошадь на 21 день после стихийного бедствия.

"Лошадь осмотрели ветеринары, оказали необходимую помощь, после чего передали счастливому владельцу. В результате катастрофического землетрясения на юго-востоке Турции пострадали не только люди, но и животные. Особую радость вызывает спасение домашних животных сейчас, когда завершились операции по спасению людей", — сказано в сообщении.

In Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams#earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX