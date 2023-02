Об этом корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в своем Twitter-аккаунте.

"Послы ЕС не пришли к согласию касательно десятого пакета санкций против России", — заявил Йозвяк.

По его словам, послы стран ЕС намерены вновь собраться завтра, чтобы продолжить переговоры.

Журналист напомнил, что ранее Евросоюз заявил о намерении ввести десятый пакет санкций в день годовщины вторжения России в Украину. До 24 февраля у европейских чиновников остались сутки.

no agreement among EU ambassadors today on the 10th sanctions package on #Russia. talks continue tomorrow. getting worryingly close to the "self-imposed" deadline of 24 feb....#Ukraine