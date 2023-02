Совладелец концерна Izovat, предприниматель Сергей Лищина ожидает, что после окончания войны с Россией экономику Украины ожидают значительные инвестиции со стороны западных партнеров. "Уже сейчас все понимают: если Евросоюз и США хотя бы частично выполнят то, что они обещают, Украина станет одной из самых динамичных экономик Европы. Мы прийти в себя не успеем, как окажемся совсем в другом мире, где экономика будет расти максимальными темпами. Главное — победить" , – сказал Сергей Лищина в интервью изданию The Page.

Бизнесмен уверен, что главное – победить в войне с Россией. "Поэтому каждый должен быть на своем месте и делать максимум для победы. Если ты бизнесмен, то, прежде всего, должен помогать финансово, обеспечивать военных", — говорит Сергей Лищина.

Сергей Лищина также прокомментировал информацию о том, что он не покинул страну в первые месяцы войны. "Я считаю, что это — личный выбор каждого. Я люблю свою страну и верю в нашу победу. Поэтому я здесь и никуда ехать не намерен", — сказал он.

Совладелец Izovat также прокомментировал информацию о том, что полностью перешел на украинский язык. "Это замечательно, что мы все делаем такой языковой переход с оккупантского к украинскому. Я очень люблю наш язык. У меня есть корни в Тернопольской области, а родился в Северодонецке. В течение жизни я общался исключительно на русском. Но сейчас это невозможно. Уже время, когда мы мы. все должны перейти на украинский. И не только понимать его, но и общаться на украинском", — сказал Сергей Лищина.

Сергей Лищина – украинский предприниматель, топменеджер, эксперт в области химического производства, инвестиций, энергоэффективности. Совладелец завода Izovat, компании "Украинские лесопильные", Костопольского и Львовского фанерных заводов.

С 2014 года активно помогал участникам АТО: закупал бронежилеты, тепловизоры, автотехнику и другую амуницию для украинских военных на фронте.

В 2023 году волонтерская платформа To Help to Win наградила предпринимателя Сергея Лещину за помощь в размере 1,5 млн грн, которую предприниматель предоставил бойцам 71-й бригады и другим военным частям, в том числе 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.