Співвласник концерну Izovat, підприємець Сергій Ліщина очікує, що після закінчення війни з Росією економіку України очікують значні інвестиції з боку західних партнерів. "Вже зараз усі розуміють: якщо Євросоюз і США хоча б частково виконають те, що вони обіцяють, Україна стане однією з найдинамічніших економік Європи. Ми отямитися не встигнемо, як опинимося зовсім в іншому світі, де економіка зростатиме максимальними темпами. Головне — перемогти", — сказав Сергій Ліщина в інтерв'ю виданню The Page.

Бізнесмен упевнений, що головне — перемогти у війні з Росією. "Тому кожен має бути на своєму місці і робити максимум для перемоги. Якщо ти бізнесмен, то насамперед маєш допомагати фінансово, забезпечувати військових", — каже Сергій Ліщина.

Сергій Ліщина також прокоментував інформацію про те, що він не виїхав із країни в перші місяці війни. "Я вважаю, що це — особистий вибір кожного. Я люблю свою країну і вірю в нашу перемогу. Тому я тут і нікуди їхати не маю наміру", — сказав він.

Співвласник Izovat також прокоментував інформацію про те, що він повністю перейшов на українську мову. "Це чудово, що ми всі робимо такий мовний перехід з окупантської до української. Я дуже люблю нашу мову. Маю коріння в Тернопільській області, а народився в Сєвєродонецьку. Впродовж життя я спілкувався виключно російською. Але зараз це неможливо. Вже час, коли ми всі повинні перейти на українську. І не тільки розуміти її, а й спілкуватись українською", — сказав Сергій Ліщина.

Сергій Ліщина — український підприємець, топменеджер, експерт в галузі хімічного виробництва, інвестицій, енергоефективності. Співвласник заводу Izovat, компанії "Українські лісопильні", Костопільського та Львівського фанерних заводів.

З 2014 року активно допомагав учасникам АТО: закуповував бронежилети, тепловізори, автотехніку та іншу амуніцію для українських військових на фронті.

У 2023 році волонтерська платформа To Help to Win нагородила підприємця Сергія Ліщину за допомогу в розмірі 1,5 млн грн, яку підприємець надав бійцям 71-ї бригади та іншим військовим частинам, зокрема 35-й окремій бригаді морської піхоти ЗСУ.