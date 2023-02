Президент США Джозеф Байден обнародовал совместный пост с Президентом Владимиром Зеленским о своем визите в украинскую столицу.

Соответствующую публикацию он сделал в социальной сети Instagram, передают Українські Новини.

"One year later, Kyiv stands. Ukraine stands. Democracy stands. America - and the world - stands with Ukraine", - говорится в подписи к фото.

Однако вышеуказанная цитата в подписи дублирована на украинском языке.

"Рік потому Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Америка - і світ - стоїть з Україною", – написано в посту американского президента.

Скриншот страницы Президента США. Instagram / Potus.

На фото Байден вместе с Зеленским идут вблизи Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Аллее смелости появилась табличка с именем Президента США Джозефа Байдена.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция "Слуга народа") считает, что визит президента США Джозефа Байдена в Украину – сигнал, направленный президенту России Владимиру Путину, что РФ уже проиграла войну.