Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление министра спорты Литвы Юргиты Сюгздиниене.

Сообщается, что ранее президент Украины Владимир Зеленский принял участие в онлайн-встрече с министрами спорта 35 стран.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли уже 228 спортсменов и тренеров.

"Если будет спортивная Олимпиада с убийствами и ракетными ударами, вы знаете, какая сборная займет первое место... Террор и олимпизм — две противоположности, их нельзя совмещать", — сказал Зеленский.

Литовский министр спорта Юргита Сюгздиниене во время встречи сказала, что страны единодушны в том, чтобы не пустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду.

Министр спорта Соединенного Королевства Люси Фрейзер после встречи с Зеленским и другими министрами написала в своем Twitter-аккаунте, что обсуждение данного вопроса было "продуктивным".

"Это была очень продуктивная встреча между 35 странами, и я четко обозначила позицию Великобритании: пока Путин продолжает свою варварскую войну, Россия и Беларусь не должны быть представлены на Олимпийских играх", — написала Фрейзер.

A privilege to host @ZelenskyyUa today at our summit on Olympic participation.



It was a very productive meeting between 35 nations, and I made the UK's position very clear: as long as Putin continues his barbaric war, Russia and Belarus must not be represented at the Olympics. pic.twitter.com/ohN9eFriKg