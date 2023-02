"Мощная тройка" – U.S. Department of Defense, США Department of State, USAID, – спите? Пишет журналист Сергей Лямец в своем Facebook.

Артем Шило, руководитель Главка І СБУ, сегодня обнародовал скандальный пост. В нем он обещает "выдернуть язык и сломать руки" тем, кто подделал скрины российского паспорта своей жены. Свои угрозы он выполнит, как только будет уволен с должности руководителя Главного управления СБУ по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры и противодействию финансированию терроризма.

Впоследствии его жена перепостила обещание мужа и добавила, что теперь она спокойна. А ее фото на российском паспорте – это подделка, подтвердила Шило.

Сейчас этих постов нет, и ФБ усматривает в них признаки насилия. Но вы можете увидеть их по этой ссылке.

Ситуация здесь непростая. В том, что паспорт жены Шило поддельный, я не сомневаюсь. А вот в том – кто сделал этот шедевр фотошопа – у меня две одинаково вероятные версии.

Первая версия – это кто действительно пытался скомпрометировать Артема Шило, подделав фото российского паспорта его жены.

Не говорю уже, что это тупо и коварно. Я готов помочь Артему восстановить честь семьи. По крайней мере, помочь морально.

Но есть вторая версия, все равно вероятная – что этот подлог устроил кто-то в интересах Артема Шило. Не говорю, что он сам сидел за фотошопом. Но идея создать мини-скандал очень понятна.

Только недавно "Украинская правда" обнародовала вроде бы скрин российского паспорта и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева. А потом, когда этот скрин оказался подделкой, УП принесла свои извинения. А собственно господин Лиев стал выглядеть как очень порядочный человек. Он получил определенный иммунитет от последующих скандалов.

Итак, почему бы не имитировать такое же? Я не утверждаю, что это так – просто выдвигаю достойную версию. Ну представьте, кто-то публикует откровенную ложь – скриншот якобы российского паспорта жены высокопоставленного чиновника из СБУ. Тот возмущается и даже пересекает границу – переходит на феню и обещает решать вопрос как мужчина. Но Артем, как настоящий офицер, обещает это сделать только после увольнения. Впоследствии и жена присоединяется и благодарит мужа. Как зритель мыльных шоу голосую "за". Сделал бы то же самое.

Но как журналист, немного видевший разное, я голосую "против". Я бы даже сказал, что этот шаг довольно бестолков. Потому что нужно понимать, как украинцы воспринимают такие вещи. Воспринимают это как неуважение к обществу.

Напомню, Артем Шило – это не Залужный и не Зеленский. Он не герой фронта и не героический борец с российским бизнесом в Украине. Напротив, его подозревают в "не замечании" российского бизнеса в Украине во время войны. А еще – в коррупции.

Напомню предысторию господина Шило.

Вы, возможно, уже забыли громкое расследование Bihus.info "Спецагент Шило: имущество на $4 млн, скандал с 1хBet и связь с Татаровым". Журналисты показали вероятные связи чиновника с российским бизнесом в Украине.

Артем Шило является руководителем Главного управления СБУ по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры и противодействию финансированию терроризма.

Это подразделение было создано летом 2022 года и должно заниматься противодействием влиянию российского бизнеса в Украине. Однако через полгода работы громких публичных результатов работы департамента немного. Цельного ареста и изъятия активов российских олигархов не произошло. Напротив, происходят малопонятные явления, когда арестовывают единичные активы, а другие российские бизнесы остаются без внимания силовиков. Такая избирательность указывает либо на непрофессионализм, либо на кулуарные договоренности, являющиеся классическим случаем коррупции.

Якобы громкой победой стало объявление подозрения главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной за введение «рублевой зоны» на временно оккупированных территориях. Звучит хорошо, но никакой выгоды Украина от этого не получила. Вялые комментарии, в частности, Министерства юстиции Украины указывают на то, что в изъятии российских активов царит полный хаос.

Зато поищите в интернете публикации по российскому игорному бизнесу. Наверняка вы наткнетесь на статьи об 1xBet. Этот оператор официально признал, что его юридическое лицо в России перечисляет «нашим ребятам, героям спецоперации» 1% от доходов. То есть они финансировали вооруженную агрессию против Украины.

Дерзость этого случая в том, что почти 11 месяцев войны российские букмекеры работали в Украине. Они даже получили официальную лицензию.

По данным СМИ, их интересы в Украине лоббировал Борис Баум, влиятельный представитель игорного бизнеса, которому приписывают тесное взаимодействие с так называемыми "лужниковскими". Это название мощной криминальной группировки в россии.

В 2020 году Бабель писал, что Борис Баум (тогда он распоряжался деньгами на борьбу с коронавирусом) был внештатным советником заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко. Кстати, недавно уволенного президентом Владимиром Зеленским.

А еще в январе 2023 года президент подписал санкции СНБО против Royal Pay – одного из кошельков 1xBet. И только сейчас (!!) ожидаются санкции против компании напрямую.

По сообщениям СМИ, Артем Шило вместо противодействия российскому бизнесу в Украине, напротив, помог 1xBet зайти на наш букмекерский рынок. И эти данные – не публикация "сливных бачков". Это – внимание, Bihus.info. Конечно, информацию следует проверять во время следствия. Но заметьте интересный факт. Публикации не опровергнуты фигурантом. На издание не подавали в суд. Просто сделали вид, будто ничего не было. Хотя речь в расследованиях шла не столько о коррупции, сколько о сотрудничестве с врагами Украины.

Возвращаясь к "лужниковским", есть определенный набор фактов. Борис Баум, к которому нет вопросов со стороны департамента Шило, является выходцем из лужниковского ОПГ, которое контролирует замглавы госдумы россии Александр Бабаков. Как известно, ему принадлежит мощная группа VS Energy, контролирующая в Украине пять облэнерго и одну из самых больших гостиничных сетей.

Вплоть до декабря 2022 года у Бабакова, публично призывавшего расстреливать "иностранцев" ВСУ, в Украине все было хорошо. Только в декабре (!!) суд наложил арест на активы. Однако VS Energy продолжает контролировать объекты национальной критической инфраструктуры, от которых зависит энергоснабжение пяти областей Украины. Департамент СБУ Шило на протяжении почти года полномасштабной войны делает вид, что "не видит" этого.

Очень похоже, что хаос в противодействии россиянам – это контролируемый хаос.

Еще больше зрителей поразил сказочно богатый образ жизни его жены. Оказалось, что этот стиль никак не соответствует доходам, которые официально получила семья.

После публикации расследований жена закрыла доступ к своим страницам в Instagram и Facebook. Впрочем, скриншоты с ее постами продолжили гулять по интернету. Дело пытались решить тихо, но очень похоже, что сделать это не удалось.

Что нам известно из расследования? Две трехкомнатные квартиры в элитном ЖК "Новопечерские липки" – в собственности самого Шило, их рыночная стоимость – более $700 тысяч. Эти квартиры были приобретены во время войны в мае 2022 года.

Рядом, в тех же "Липках", жена Шило имеет в собственности двухкомнатную квартиру и коммерческую недвижимость более чем на $2 млн.

Также супруга Шило владеет совокупно 275 кв.м. в клубном доме в центре Киева, где у нее расположен салон красоты. Рыночная стоимость этого помещения достигает еще $1 млн.

Ну и самая любимая украинская тема – автомобили. На жену Шило записаны два автомобиля Mercedes и Toyota Camry. А на его отца – записанный дом под Киевом.

Вопросов нет, заработная плата у сотрудника СБУ должна быть достойной. Но все равно, она не могла составить несколько миллионов долларов за несколько лет. Удивительным образом официальной реакции Офиса президента на журналистское расследование Bihus.info до их пор не последовало.

Итак, подытоживая дело Шило. Как ситуация сейчас выглядит для стороннего наблюдателя?

Есть два мира.

В первом есть очень быстрые реакции на сообщения о коррупции. Там отстраняют и снимают чиновников при первом подозрении, потому что на счету каждая копейка для фронта, а зашквары одного дискредитируют всех, поэтому реагируют максимально жестко. Но этот первый мир – к сожалению, сказочный.

Есть мир второй, совершенно реальный. В нем очень классно и уверенно чувствуют себя такие ребята, как Артем Шило. В течение нескольких месяцев лучшие фактчекеры и расследователи страны предоставляют неоспоримые пруфы его вины, но решения по фигурантам почему-то никто не принимает.

Тем не менее, надеемся на "Мощную тройку". U.S. Department of Defense, США Department of State, USAID и US. Embassy in Ukraine, прошу обратить внимание на этот кейс.