Об этом сообщает ряд СМИ и OSINTdefender в Твиттере.

Сначала появилась информация о взрыве и пожаре в городе Исфахан. Издание Iribnews утверждало, что беспилотник атаковал завод Министерства обороны, специализирующийся на производстве боеприпасов. По словам заместителя по вопросам политической безопасности главы Исфахана Мохаммад-Реза Джан Нишари, атака якобы была неудачной. Он утверждал, что один из беспилотников сбил ПВО, а другие попали в оборонительные ловушки. Чиновник сообщил, что в результате воздушной атаки были нанесены незначительные повреждения крыши завода, обошлось без жертв, при этом центр не выведен из строя.

Также стало известно о сильном пожаре в городе Азершехр, Восточном Азербайджане. Там загорелся завод по производству автомобильной химии. Из-за сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией. О погибших и пострадавших не сообщается. По причинам пожара поступает противоречивая информация.

Также стало известно о взрывах на авиабазе Носи в иранском городе Хамадан. Якобы ее тоже атаковали беспилотники.

В некоторых районах Тереграна слышна стрельба. Сообщают, что кое-где исчез свет.

