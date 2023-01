Об этом пишет корреспондент Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на заявление чиновника Министерства обороны США.

По словам чиновника Пентагона, российское командование якобы отправляет десятки тысяч мобилизованных солдат частей запаса для укрепления позиций, ослабленных боями на Бахмутском направлении.

Представитель американского оборонного ведомства якобы назвал этих солдат "плохо обученными" и "плохо вооруженными".

Он также добавил, что мобилизованных россиян спешно бросают на поле боя.

