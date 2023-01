Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит канцелярия главы польского правительства.

"Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поэтому сегодня нет причин блокировать поддержку Киева и откладывать дело на неопределенный срок", — сказал Моравецкий.

Польский премьер-министр призвал правительство Германии проявить решительность и предоставить Украине все виды вооружений.

PM @MorawieckiM in #Berlin: The defeat of #Ukraine may become a prelude to World War III, so today there is no reason to block support for Kyiv and postpone matters indefinitely. I call on the German government to act decisively by supplying all sorts of weapons to Ukraine.