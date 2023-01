Об этом говорится в разведывательном обзоре, который опубликовало Министерство обороны Великобритании.

По данным британской разведки, российское командование оценило участок фронта вблизи Кременной как очень уязвимы.

Чтобы усилить позиции своей армии в этом районе, Россия в начале января перебросила сюда отдельные подразделения 76-й дивизии ВДВ.

В Минобороны Великобритании напомнили, что до ноября 2022 года практически весь состав Воздушно-десантных войск РФ был расположен на участке фронта к северу от тогда еще оккупированного Херсона.

После вывода войск с правобережной части Херсонской области российские десантники были передислоцированы в южные и восточные регионы Украины.

Британская разведка предполагает, что командование РФ пытается использовать силы ВДВ в соответствии с их ролью в военной доктрине — как элитные силы быстрого реагирования.

