Об этом глава внешнеполитического ведомства страны написал в своем Twitter-аккаунте.

"Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле", — отметил Кулеба.

По его словам, передача вооружения украинской армии является самым коротким путем к восстановлению мира как в Украине, так и за ее пределами.

Ukraine is grateful to partners for their military aid, but we should remain honest with one another: no one has done enough as long as Russian boots remain on Ukrainian ground. Arming our country for victory is the shortest way to restoring peace and security in Europe & beyond.