В доказательство своих слов Резников опубликовал видеозапись о том, как украинский защитник сбивает российскую ракету во время массированного обстрела Украины 29 декабря.

"Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot. Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризуют "по плану", — подчеркнул министр обороны.

We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.

We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.

We protect our own land.

The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo