Об этом коллаборант Сальдо написал в своем Telegram-канале.

"Вроде бы представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично", — заявил коллаборант.

Сальдо также обвинил заместитель генсека ООН в якобы игнорировании одного из принципов международного права. Речь идет о праве нации на самоопределении.

Мартин Гриффитс действительно посещал освобожденный от российских оккупантов Херсон. Об этом он сам сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, он посмотрел, как жители города получают продовольственные наборы и теплую одежду, которую передали гуманитарные организации и волонтеры.

Today I witnessed the resilience of the people of Kherson.



It was encouraging to see people gathering at a centre and getting a hot meal, bread or winter clothes provided by aid workers and also volunteers.



But as a young volunteer called Liza told me, needs here are immense. pic.twitter.com/DefwnmYVad