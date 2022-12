Об этом глава государства написала в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, Молдова решительно осуждает российские атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины.

"Международное сообщество должно усилить давление на Россию с целью прекращения войны. Только так мы сможем положить конец страданиям и гибели людей", — написала Санду.

We strongly condemn Russia’s repeated attacks on #Ukraine’s citizens, civilian facilities & critical infrastructure. The international community should strengthen its pressure on Russia to stop the war. Only this way can we end the suffering & loss of lives.