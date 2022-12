Об этом свидетельствуют данные организации NetBlocks, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом.

"Показатели показывают, что связь пострадала в большинстве регионах на фоне новых российских ракетных атак в понедельник", — говорится в сообщении.

Согласно информации NetBlocks, наибольшие проблемы с подключением к интернету наблюдались в Одесской, Сумской и Житомирской областях.

⚠️ Confirmed: Metrics show that #Ukraine's connectivity has been impacted in multiple regions amid new Russian missile attacks on Monday morning, with authorities also implementing emergency shutdowns to relieve the grid 📉



📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/K1wr5x18Ju