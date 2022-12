Издание пишет, что сегодня утром по неизвестной причине произошел взрыв на нефтяном танкере в районе порта Самсун. В результате взрыва цистерны вспыхнул пожар, в небо поднялся черный дым. После этого на место происшествия было направлено большое количество пожарных. Пожар удалось локализовать и ликвидировать.

Причины взрыва пока неизвестны, но идет расследование. На месте работают экстренные службы. Также пока нет информации о пострадавших.

#BREAKING | An explosion occurred in the Turkish port of Samsun on the Black Sea coast, after which a fire broke out, CNN Turky reports.



