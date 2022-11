Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава внешнеполитического ведомства Молдова Нику Попеску.

"Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины снова оставили Молдову в темноте. Я распорядился вызвать посла России для объяснений", — сказано в его посте.

Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again.



Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building.



I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations.