Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные Агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) страны.

Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло сегодня на острове Ява. Эпицентром подземных толчков находился почти в 50 километрах к юго-востоку от Джакарты (столица Индонезии).

🚨 A powerful earthquake has struck Indonesia killing more than 50, wounding hundreds, and leaving homes destroyed. Read more below: https://t.co/XYLNw2dHis pic.twitter.com/SJNLonsQa6

Согласно информации BNPB, по состоянию на данный момент известно о 162 жертвах землетрясения. Около 25 человек в настоящий момент продолжают находиться под завалами зданий, спасатели пытаются освободить их. Еще несколько сотен человек получили ранения и травмы.

В ведомстве подчеркнули, что землетрясение привело к повреждению более 2 200 жилых домов. Их жители, а это около 13,5 тысячи человек были вынуждены покинуть их.

Губернатор региона Западная Ява Ридван Камил сказал журналистам, что количество погибших, вероятно, будет увеличиваться с каждым часом.

"Так много зданий рухнуло и разрушилось... Есть жители, запертые в изолированных местах... Поэтому мы предполагаем, что число раненых и погибших будет расти со временем", — сказал Камил.

В сети также появились фотографии последствий землетрясения, сделанные средствами массовой информации.

Indonesia earthquake: At least 56 people have been killed following an earthquake in Indonesia, West Java governor Ridwan Kamil confirmed. Around 700 people have also been injured.#Earthquake #Indonesia #Indonesian pic.twitter.com/F7RoaMljxg