Этот вопрос они обсудили в эфире одного из российских пропагандистских ток-шоу, его фрагмент опубликовала журналист The Daily Beast Джулия Дэвис.

По словам одного из участников эфире, россияне не паникуют из-за того, что происходит в зоне проведения боевых действий.

При этом подчеркнул, что в обществе назревает нечто гораздо худшее, чем паника — раздражение.

Присутствующий в студии пропагандист Тигран Кеосаян отметил, что в тот день, когда президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию в стране, общественный договор в России изменился.

С тех пор, говорит Кеосаян, россиянам недостаточно просто говорить, что "родина в опасности".

На вопрос, почему раздражение россиян растет, он ответил: "Похоже правительство не доверяет народу".

Он также раскритиковал власти, которые с самого начала вторжения в Украине "не были честны в разговоре с народом".

"Все мы уверены, что победа будет за нами в любом случае. Что мешает им сказать: "Дорогие люди, были допущены ошибки". Были допущены просчеты", — задается вопросом пропагандист.

Meanwhile in Russia: pundits and experts worry about the potential uprising, comparing Russia's current state to 1916, in the run-up to the revolution of 1917. They worry that the Russian people are getting more angry & social media is adding more heat to the growing volatility. pic.twitter.com/8b7b3kMH1A