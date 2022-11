Це питання вони обговорили в ефірі одного з російських пропагандистських ток-шоу, його фрагмент опублікувала журналіст The Daily Beast Джулія Девіс.

За словами одного з учасників ефірі, росіяни не панікують через те, що відбувається в зоні проведення бойових дій.

При цьому наголосив, що в суспільстві назріває щось набагато гірше, ніж паніка — роздратування.

Присутній у студії пропагандист Тигран Кеосаян зазначив, що того дня, коли президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію в країні, суспільний договір у Росії змінився.

Відтоді, каже Кеосаян, росіянам недостатньо просто говорити, що "батьківщина в небезпеці".

На запитання, чому роздратування росіян зростає, він відповів: "Схоже уряд не довіряє народу".

Він також розкритикував владу, яка від самого початку вторгнення в Україну "не була чесною в розмові з народом".

"Усі ми впевнені, що перемога буде за нами в будь-якому разі. Що заважає їм сказати: "Дорогі люди, були допущені помилки". Були допущені прорахунки", — задається питанням пропагандист.

Meanwhile in Russia: pundits and experts worry about the potential uprising, comparing Russia's current state to 1916, in the run-up to the revolution of 1917. They worry that the Russian people are getting more angry & social media is adding more heat to the growing volatility.