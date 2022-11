Фото обнародовал OSINT-аналитик Бенджамин Питте (Benjamin Pittet) в своем Twitter-аккаунте, сообщает общественная организация "Украинский милитарный центр".

"Снимки сделали 1 ноября в 5:35 и в 11:06. Спутник зафиксировал корабль класса "Адмирал Григорьевич" в открытом море на буксире. Через 5 часов этот корабль оказался у швартовой стенки Стрелковой бухты в Севастополе", - говорится в поломке.

Отмечается, что фрегат "Адмирал Макаров", являющийся флагманом Черноморского флота РФ, перемещался и находится в надводном положении, однако по снимкам невозможно определить, насколько он поврежден.

Подчеркивается, что по данным Минобороны РФ, атака против российских кораблей 29 октября производилась семью автономными морскими беспилотными летательными аппаратами и девятью беспилотниками другого типа.

Satellite images taken yesterday at 05:35 and 11:06 UTC show the two Admiral Grigorovich class frigates currently deployed in the Black Sea, moored in port.



3/4 pic.twitter.com/kiTBhNCls3