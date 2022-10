Соглашение о приобретении компании Маском на сумму 44 миллиарда долларов официально завершилось в четверг, 27 октября. Одним из своих первых шагов миллиардер уволил давних топ-менеджер Twitter – генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя отдела юридической политики, доверия и безопасности Виджаю Гадде. Издание пишет, что Маск публично раскритиковал руководство компании за модерацию контента, а также заявил, что возобновит учетную запись бывшего президента США Дональда Трампа.

"Причина, почему я приобрел Twitter, состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую городскую платформу, где можно обсуждать широкий спектр убеждений в здоровой манере, не прибегая к насилию. Наша платформа должна быть теплой и приветливой для всех", – сказал Маск.

Несколько часов назад изобретатель написал, что "птичка освобождена".

Фото: twitter/elonmusk

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7