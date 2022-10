Журналисты интернет-издания "Украинская правда" в ходе расследования на территории муниципалитета Сан-Жан-Кап-Ферра (Франция) обнаружили, что дети депутата Верховной Рады Украины, члена депутатской группы "Відродження України" Вадима Столара учатся в школе в княжестве Монако.

Об этом говорится в журналистском расследовании Батальон "Монако" 2.

"На выезде из Кап-Ферра (Сан-Жан-Кап-Ферра) встречаем "украинский" Mercedes-Benz G-Class (Gelendvagen). Автомобиль едет в Монако. Через полчаса Mercedes-Benz паркуется возле яхт-клуба Монако (Monaco Yacht Club). Со временем у автомобиля появляется уже знакомый синий Mercedes-Benz Viano.

Gelendvagen зарегистрирован на супругу народного депутата от запрещенной ОПЗЖ ("Опозиційна платформа - За життя"), а ныне члена депутатской группы "Відродження України" Вадима Столара. И забирают оба автомобиля детей украинских народных депутатов Столара и Абрамовича, которые учатся в школе в Монако", - рассказали журналисты.

Напомним, журналисты обнаружили место жительства бывшего народного депутата Виталия Хомутынника на территории муниципалитета Сан-Жан-Кап-Ферра (Франция).

Также бизнесмен Ринат Ахметов строит виллу в самом дорогом месте Французской Ривьеры.

Как сообщали Українські Новини, в июле нардеп Столар продал медиахолдинг Live.Network соучредительнице креативных агентств We know now и Badoev ID Анне Ковалевой.