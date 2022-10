Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны.

"Украинская морская пехота уверенно продвигается к Черному морю", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, там опубликовано видео, где военные поднимают украинский флаг.

Это делают бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.

The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea

🎥: 35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh