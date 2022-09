Об этом пресс-служба Военно-воздушных сил Италии сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел в четверг, 29 сентября, вблизи восточного участка государственной границы Польши.

Для их перехвата были отправлены истребители итальянских ВВС, которые принимают участие в полицейской миссии НАТО в Польше.

"Еще один немедленный вылет для Eurofighter итальянских ВВС, участвующих в миссии патрулирования в Польше. Тревога была поднята из-за российских самолетов возле польской границы", — говорится в сообщении.

Another immediate take-off for the #Eurofighter of the #ItalianAirForce engaged in the #AirPolicing activity in #Poland. #Scramble ordered by the Uedem CAOC due to Russian aircraft near the polish border pic.twitter.com/xwdlct3Xux