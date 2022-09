Генеральный прокурор Андрей Костин считает, что преступления России в Украине можно квалифицировать как геноцид.

Об этом он заявил во время дискуссии "Russia's Actions in Ukraine and the Crime of Genocide", организованной United States Institute of Peace в Вашингтоне, передают Українські Новини.

"Главный вопрос дискуссии можно ли квалифицировать действия РФ в Украине как геноцид? Мой ответ: да. Речь идет о преступлении геноцида, вместе с преступлением агрессии и военными преступлениями", - подчеркнул Костин.

Он добавил, что мир видит как агрессор сознательно избирает цель мирного населения.

"В каждом освободившемся селе или городе обнаруживают одну и ту же картину: сотни погибших, замученных и забитых до смерти. Как в марте в Буче, так сейчас в Изюме. Сотни тысяч украинцев прошли через фильтрационные лагеря и были депортированы в РФ и Беларусь. хуже всего, что принудительно вывозят детей, сиротам дают российское гражданство. Будет чрезвычайно сложно вернуть их домой, ведь российские власти скрывают их предыдущие биографии", - подчеркнул генпрокурор.

Костин добавил, что уже идентифицировано более 5,5 тысяч депортированных детей, однако реальная цифра гораздо больше.

"И это также не что иное, как акт геноцида", - добавил генпрокурор.

Он назвал приоритетным вопрос восстановления Украины и выплат пострадавшим от российской агрессии.

Костин отметил, что украинская сторона заинтересована в тесном сотрудничестве с партнерами по поиску активов подсанкционных лиц и преступников и разработке механизма компенсации.

"Мой месседж прост: сила права должна преобладать над правом силы. Речь идет не только об Украине - Путин стремится разрушить действующую во всем мире систему международного права. Поэтому создание Трибунала для высшего военно-политического руководства РФ и привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях" и геноциде украинцев – наша общая задача", - заявил Костин.

Как сообщали Українськi Новини, Костин заявил, что международных механизмов недостаточно для эффективного ответа на российскую агрессию.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Харьков, как одно из самых больших мест преступлений оккупантов, лучше всего подходит для проведения трибунала над Россией.