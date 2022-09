Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

"После дальнейшего обследования, проведенного сегодня утром, врачи Королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под наблюдением врачей", — сказано в сообщении.

При этом в Букингемском дворце подчеркнули, что 96-летняя королева чувствует себя комфортно.

В настоящее время она находится в замке Балморал в шотландском Абердиншире.

Стоит отметить, что королевский дворец не предоставил дополнительной информации о состоянии Елизаветы II.

Королевский автор Омид Скоби написал в Twitter, что ближайшие члены королевской семьи уже были осведомлены о случившемся и направляются к Елизавете II.

Representatives at Kensington Palace and Clarence house confirm that Prince William, Prince Charles and Camilla, the Duchess of Cornwall are travelling to Balmoral, Scotland.