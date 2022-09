Об этом глава государства написал в Twitter.

"От имени всего украинского народа я поблагодарил его за личное мужество, принципиальность и большой вклад в противодействие агрессии РФ", — написал Зеленский.

Президент также добавил, что надеется на продолжение сотрудничества с Джонсоном в его новом статусе.

Had a summing up conversation with @BorisJohnson in his current capacity. On behalf of all 🇺🇦 people, I thanked him for his personal bravery, principles & a major contribution to countering RF's aggression. I look forward to cooperation with a great friend of 🇺🇦 in a new status.