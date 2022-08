Правоохранительные органы США и ЕС приступают к активной проверке связей "бывших" российских олигархов, а ныне граждан других стран, с российскими властями и прокремлевскими структурами.

Об этом пишет в своем блоге политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передают Подробности.

Ряд таких олигархов в силу своего еврейского происхождения обзавелись паспортами Израиля. С началом вторжения россии в Украину часть из них демонстративно дистанцировалась от Москвы, но насколько это соответствует действительности, предстоит выяснить.

Одним из фигурантов проверки, по словам И.Чаленко, является Моше (Вячеслав) Кантор, владелец компании "Акрон" – стратегического для россии производителя минеральных удобрений. Против Кантора в апреле этого года ввели санкции сначала Великобритания, а затем и ЕС, после чего он демонстративно покинул пост главы Европейского еврейского конгресса. Утверждалось, что причиной санкций стала близость его к Владимиру Путину. Но, как утверждает газета "Гаарец", Кантор так и не отошел от руководства Еврейского конгресса, а рассадил на руководящие должности своих людей и контролирует финансовые потоки. Такая серая зона влияния беспокоит западные спецслужбы – еврейские организации имеют масштабные деловые связи, которые можно использовать в пользу российских властей для обхода западных санкций.

Еще один олигарх из списка – Михаил Фридман. Член правления русского союза промышленников и предпринимателей, основатель русского еврейского конгресса, Фридман также подозревается в близких контактах с кремлем. Владислав Сурков, подозреваемый в дестабилизации Украины по указаниям путина, перешел в команду президента россии именно из команды Фридмана. В прошлом ФБР уже интересовалось Фридманом, когда он пытался купить за $700 млн нефтяную техасскую компанию ExL Petroleum. После того, как президентом США стал Дональд Трамп, Committee on Foreign Investment in the U.S. (Комитет по иностранным инвестициям) существенно усилил требования к инвесторам из России.

Еще один олигарх – гражданин Израиля – вызывает интерес у западных спецслужб. Речь идет о Михаиле Мирилашвили, руководителе Евро-Азийского еврейского конгресса. Интерес к нему вызван его давним партнерством с Евгением Пригожиным – хозяином зверских наемников ППК "Вагнер" и "ольгинских троллей", ведущих войну в киберпространстве США, Германии, Италии и Израиля. Пригожин, уже попавший в список разыскиваемых ФБР, работал с Мирилашвили еще в 90-х, и до сих пор остается его партнером по строительному бизнесу.

В 2017 году Мирилашвили уже привлекал внимание стражей порядка Израиля. Вместе с сыном его допрашивали в рамках расследования финансирования ультрарелигиозной партии "Шас" и ее лидера Арье Дери. Полиция подозревала, что взятки, в частности, от семьи Мирилашвили, позволили Дери и членам его семьи приобрести крупные объекты недвижимости. Кроме того, Мирилашвили приближен к экс-премьеру Биньямину Нетанияху, который находится сейчас под следствием, но хочет вернуться во власть на внеочередных выборах в ноябре этого года.

Все эти люди десятилетиями открыто занимались продвижением российских интересов на Западе. Поэтому американских следователей может ожидать интересный сюрприз, пишет политолог.