В китайском мегаполисе Шанхае введена в эксплуатацию первая в городе тестовая полоса движения для самоуправляемых автомобилей. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

В тот же день там начался тестовый заезд "умных" большегрузных автомобилей по сценарию скоростной автодороги.

На мосту Дунхай стартовал тестовый запуск умных большегрузных автомобилей по сценарию шоссе. Всего на 30-километровом мосту шесть полос движения. С 10:00 до 13:00 в будние дни крайние полосы движения в обоих направлениях отводятся под тест.

С конца 2019 года интеллектуальные большегрузные автомобили с поддержкой 5G и технологией без водителя уровня L4 начали работать на мосту Дунхай в определенных сценариях. На сегодняшний день грузовики благополучно проехали более 2,6 млн километров.

В сентябре 2020 года в Китае был представлен новый беспилотный грузовик. Автомобиль разработан автомобилестроительной компанией First Automotive Works Jiefang Co. Ltd (FAW Jiefang). Машина оснащена семью камерами, пятью радиолокаторами миллиметровых волн и одним лидаром, а также системой самостоятельного вождения. Грузовик "умеет" осуществлять автоматический обгон, а также менять полосы движения и переходить на режим круиз-контроля. Грузовик может объезжать препятствия и вести мониторинг "слепых" зон.

В Шанхае заработала первая дорога для фур-беспилотников. Видео: Синьхуа.