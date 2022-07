В "Охматдете" впервые осуществили тотальное облучение тела и трансплантацию костного мозга взрослой пациентке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Так, сообщается, что 37-летняя медсестра Любовь из Нежина лечилась от лейкоза в Чернигове и Черкассах, во время войны она попала в столичный "Охматдет".

Ей первой из взрослых в "Охматдете" провели тотальное облучение тела (TBI) и пересадку костного мозга (ТКМ) по принципу "all under the roof" (все под одной крышей). Раньше пациентам приходилось делать их в разных учреждениях, иногда - в разных странах.

Женщина стала четвертой взрослой пациенткой, которой в стенах "Охматдета" пересадили костный мозг. Донором стала ее 13-летняя дочь. Сейчас Любовь уже выписали из больницы, она чувствует себя хорошо и будет продолжать лечение амбулаторно.

Отмечается, что лечение в "Охматдете" было бесплатным: TBI и пересадка костного мозга оплачивается Минздравом Украины.

Как сообщали Українські Новини, в июле Кабмин продлил действие пилотного проекта по трансплантации на 2023.

Кроме того, в марте над детской больницей "Охматдет" сбили крылатую ракету оккупантов.