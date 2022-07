ВСУ с начала войны получили от компании ATN тепловизоров на сумму $13,2 млн., сообщили в офисе компании в Майами. Эта информация также подтверждается в пресс-релизе "Фундації "Течія" — сообщества it-специалистов, которые заинтересованы в развитии информационных технологий в Украине, с начала войны объявившей сбор средств для нужд ВСУ в криптовалюте.

"Впервые в истории криптовалют и рынка товаров военного назначения подобное соглашение состоялось с оплатой криптовалютой непосредственно на производителя. В данном случае, поскольку американский производитель, а в Америке крипта полноценно легализована, стало возможным оплатить поставки непосредственно в крипте полностью в рамках законодательства Украины и США", — рассказал волонтер и эксперт по оборонным поставкам Константин Тимонькин.

Уникальность контракта в том, что снабжение оплачивается пожертвованиями it-предпринимателей, сделанными в криптовалюте, а также за счет благотворительного взноса самой компании ATN и частных доноров. Распределение средств между участниками соглашения не разглашается.

"Я хотел бы особо подчеркнуть, что эта рекордная поставка крайне необходимого высокотехнологичного оборудования, для которой не были задействованы средства украинских или американских налогоплательщиков. Все было оплачено предпринимателями-донаторами и поставщиком производителя", – сообщил Константин Тимонькин.

Получателем помощи в виде высокоточного оружия является Генштаб ВСУ, ССО и ГУР. В компании сообщили, что поставка завершена и объем поставки тепловизоров и другого оптического оборудования компании ATN превышает все предыдущие поставки аналогичного оборудования от всех поставщиков вместе с начала войны в 2014 году.

Компания АТН через европейских партнеров поставила тепловизоров на 3.5 миллиона долларов для криптофонда Aid For Ukraine Министерства цифровой трансформации.

В Министерстве цифровой трансформации подтвердили факт поставки. В рамках панельной дискуссии "Crypto at War: Behind Ukraine's Historic Crypto Fundraiser" на Международной конференции криптовалют состоявшейся в Сан-Франциско 12 июня первый заместитель министра Александр Борняков напомнил криптосообществу, что Украина борется не только за собственную свободу, но и за мир всем мире. "Каждый посильный донейт в криптофонд Aid For Ukraine, инвестиции в украинские криптостартапы, развитие международного блокчейн-бизнеса в Украине приблизят нашу победу и будут способствовать экономическому восстановлению", - сказал Александр Борняков.

Мы очень благодарны АТN за то, что они в самые трудные времена февраля и марта приняли решение остановить поставки по существующим государственным и частным контрактам в 40 странах мира и сосредоточили все производственные мощности на том, чтобы максимально быстро предоставить необходимую продукцию Украине. На данный момент суммарно удалось вооружить более 15 тыс. военных, – добавил Константин Тимонькин.

ATN Corporation (полное название англ. American Technology Network, Corp.) — американская компания производитель приборов ночного видения, тепловизоров, биноклей и тактических оптических систем со штаб-квартирой в Майами, флорида, США. По оценкам самой компании, доля ATN в поставках тепловизоров украинской Армии начиная с начала войны в 2014 году превышает 70%.