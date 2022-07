Об этом сообщает финское издание Yle.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон сегодня, 6 июля, подписал переданные парламентом документы о ратификации.

После этого их самолетом отправили в Соединенные Штаты Америки для передачи Государственному департаменту США.

Посольство Исландии в США отмечает, документы о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО был доверен полностью женскому экипажу.

Thank you @Icelandair for flying over the Instruments of Accession of Finland & Sweden to NATO only a few hours after the 🇮🇸 @PresidentISL ratified these historic documents. Impressive all female crew!

We look forward to formally deposit them at the @StateDept soon @MFAIceland pic.twitter.com/JQSCnGb93S