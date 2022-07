Об этом в Twitter сообщила финская делегация НАТО.

One more important step forward. ⁰

Today, #NATO Allies signed the Accession Protocols for 🇫🇮 and 🇸🇪. We want to extend a sincere thank you to all Allies.



The next step on the road towards membership is the ratification process in all national parliaments.

